На месте крушения самолета в Швеции начался пожар, есть погибшие

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8 июля 2021, 22:59 Источник: Aftonbladet

машина скорой помощи, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на главу координационного центра спасателей Эмиля Густавссона сообщили, что разбившейся у города Эребру в Швеции самолет предназначен для прыжков с парашюта. Инцидент произошел сразу после взлета.

Газета «Aftonbladet» пишет, что в момент аварии на борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот. По данным шведской полиции, два человека были доставлены в больницу, несколько погибли. Кроме того, в пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что на месте крушения начался пожар. Сейчас огонь потушен.

Отмечается, что самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы, на месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

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