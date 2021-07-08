Аргументы Недели В мире 13+

На месте крушения самолета в Швеции начался пожар, есть погибшие

, 22:59 Источник: Aftonbladet

На месте крушения самолета в Швеции начался пожар, есть погибшие
машина скорой помощи, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на главу координационного центра спасателей Эмиля Густавссона сообщили, что разбившейся у города Эребру в Швеции самолет предназначен для прыжков с парашюта. Инцидент произошел сразу после взлета.

Газета «Aftonbladet» пишет, что в момент аварии на борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот. По данным шведской полиции, два человека были доставлены в больницу, несколько погибли. Кроме того, в пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что на месте крушения начался пожар. Сейчас огонь потушен. 

Отмечается, что самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы, на месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО в городе Шяуляй прервали из-за неизвестных самолетов в небе

Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО прервали якобы из-за Су-24 в небе

В четверг, 8 июля, пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй была прервана из-за сигнала тревоги. Отмечается, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем были зафиксированы два воздушных судна, предположительно российских.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью