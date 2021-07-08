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Героизация Бандеры и Шухевича приведёт к распаду Украины

, 16:12

Героизация Бандеры и Шухевича приведёт к распаду Украины

Депутаты украинского парламента обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возвратить Бандере и Шухевичу статус Героя Украины. Парламентарии также предлагают масштабно отпраздновать 80-летие Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Украинская оппозиция предупреждает, что героизация националистов грозит распадом страны на два блока, в чём и заинтересован Запад.

Степан Бандера являлся одним из главных лидеров украинского национализма. Он воевал против Красной армии, совершал преступления против советского народа. Под его руководством уничтожено несколько десятков тысяч поляков и евреев на Западной Украине. Роман Шухевич такой же антигерой и преступник в глазах мировой цивилизации.

В советский период положительная оценка деятельности националистов приравнивалась к уголовному преступлению. Многих бандеровцев при Сталине приговорили к расстрелу и длительным тюремным срокам. Отношение к националистам стало меняться только после распада Советского союза.

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