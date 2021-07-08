Адамс проглотит Сливу: экс-полицейский победил на праймериз выборов мэра Нью-Йорка

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8 июля 2021, 15:33

Эрик Адамс имеет все шансы стать вторым в истории чернокожим градоначальником Нью-Йорка. Он обладает большим политическим опытом и авторитетом среди жителей Бруклина.



Избиратели самого населённого района города, судя по праймериз, готовы отдать за Адамса свои голоса. Бывший сотрудник правоохранительных органов выступал за улучшение диалога между жителями города и полицией. Популярности ему прибавила позиция по смягчению подозрительности полицейских к чернокожим американцам, что особо актуально в свете последних событий в США.



Несколько лет Адамс состоял в Республиканской партии. Себя он считал человеком с консервативными взглядами. Через некоторое время он перешёл в ряды демократов и даже голосовал за легализацию однополых браков.



Американские СМИ прогнозируют уверенную победу Эрика Адамса над своим республиканским визави Кертис Слива.



Выборы мэров пройдут во многих городах США. Нью-Йорк, несмотря на предсказуемость результатов, интересен как город со сложной социальной политикой и этническими взаимоотношениями.





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