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Адамс проглотит Сливу: экс-полицейский победил на праймериз выборов мэра Нью-Йорка

, 15:33

Адамс проглотит Сливу: экс-полицейский победил на праймериз выборов мэра Нью-Йорка

Эрик Адамс имеет все шансы стать вторым в истории чернокожим градоначальником Нью-Йорка. Он обладает большим политическим опытом и авторитетом среди жителей Бруклина.

Избиратели самого населённого района города, судя по праймериз, готовы отдать за Адамса свои голоса. Бывший сотрудник правоохранительных органов выступал за улучшение диалога между жителями города и полицией. Популярности ему прибавила позиция по смягчению подозрительности полицейских к чернокожим американцам, что особо актуально в свете последних событий в США.

Несколько лет Адамс состоял в Республиканской партии. Себя он считал человеком с консервативными взглядами. Через некоторое время он перешёл в ряды демократов и даже голосовал за легализацию однополых браков.

Американские СМИ прогнозируют уверенную победу Эрика Адамса над своим республиканским визави Кертис Слива.

Выборы мэров пройдут во многих городах США. Нью-Йорк, несмотря на предсказуемость результатов, интересен как город со сложной социальной политикой и этническими взаимоотношениями.

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