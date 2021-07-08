Китай «вырос» из статуса младшего брата России в старшего

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8 июля 2021, 13:07

Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призывает иностранные политические партии к противостоянию Западу, который навязывает остальному миру свою модель демократии.



Заявление было озвучено в ходе виртуального саммита с участием руководителей политических организаций мира. В России также услышали призывы китайского лидера. Особое внимание они привлекли организаторов фотовыставки в Наро-Фоминске, посвящённой изменению политического веса мировых держав, начиная с 1928 года. Если результаты VI съезда китайских коммунистов в 1928 году зависели целиком от решений Кремля, то сегодня Россия вынуждена сама прислушиваться к заявлениям Пекина.



Позиция КНР является ответом американскому лидеру Джозефу Байдену. Китай не согласен с политикой штатов, склоняющих многие государства мира к антикитайскому блоку. Реакция спикеров виртуального саммита позволяет предположить, что Китаю есть на кого опереться. Дружественными для Пекина государствами являются Аргентина, Куба, Вьетнам, Пакистан и т.д.



Призывы Си нельзя рассматривать через призму враждебной риторики. Китай призывает Запад и к построению гармоничного общества, которое будет жить в счастливом будущем. В Вашингтоне отреагировали на выступление китайского лидера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Запад отстаивает в первую очередь права человека, которые в открытую нарушаются в северо-западном регионе Китая – Синьцзяне.





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