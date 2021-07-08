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Кризис в Белоруссии приведёт к потере золотовалютных резервов страны

, 12:29

Кризис в Белоруссии приведёт к потере золотовалютных резервов страны

Политический и последовавший за ним экономический кризис заставили правительство Белоруссии распечатать золотовалютные резервы.

В экономике наметилась отрицательная динамика торгового сальдо. По итогам прошлого года в стране спрос сократился до рекордного показателя. Положительная динамика начала проявляться только 2021 году. За пять месяцев промышленность «подросла» на 11%, хотя ещё в прошлом году она уходила в минус.

Необходимость тратить запасы золота объясняется также действием иностранных санкций. Введённые ограничения странами ЕС против белорусской промышленности не позволяют Минску выстраивать полноценные торговые отношения с прежними зарубежными партнёрами. На начало июня объём золотовалютных резервов в стране составлял 7,4 миллиарда долларов. При этом в мае их размер был больше на 353 миллиона.

Эксперты Евразийского банка развития считают, что белорусская экономика будет развиваться крайне медленными темпами, не более 1,3% в текущем году. С нового года  и вовсе может войти в состояние рецессии. В промышленном производстве начнётся спад. Белорусским компаниям будет крайне сложно реализовывать произведённую продукцию.

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