Кризис в Белоруссии приведёт к потере золотовалютных резервов страны

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8 июля 2021, 12:29

Политический и последовавший за ним экономический кризис заставили правительство Белоруссии распечатать золотовалютные резервы.



В экономике наметилась отрицательная динамика торгового сальдо. По итогам прошлого года в стране спрос сократился до рекордного показателя. Положительная динамика начала проявляться только 2021 году. За пять месяцев промышленность «подросла» на 11%, хотя ещё в прошлом году она уходила в минус.



Необходимость тратить запасы золота объясняется также действием иностранных санкций. Введённые ограничения странами ЕС против белорусской промышленности не позволяют Минску выстраивать полноценные торговые отношения с прежними зарубежными партнёрами. На начало июня объём золотовалютных резервов в стране составлял 7,4 миллиарда долларов. При этом в мае их размер был больше на 353 миллиона.



Эксперты Евразийского банка развития считают, что белорусская экономика будет развиваться крайне медленными темпами, не более 1,3% в текущем году. С нового года и вовсе может войти в состояние рецессии. В промышленном производстве начнётся спад. Белорусским компаниям будет крайне сложно реализовывать произведённую продукцию.





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