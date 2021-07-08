Талибы заявили о захвате в Афганистане 169 районов из почти 400

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8 июля 2021, 10:42 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Талибам удалось захватить уже 169 районов в Афганистане, распространив свое влияние на разные провинции этой страны. Такое заявление сделал представитель движения “Талибан” (террористическая организация, запрещенная в России) Забиулла Муджахед.

По его словам, боевики взяли под свой контроль 167 районов в течение последних двух месяцев. Он сообщил, что талибы захватили еще 2 района прошедшей ночью. Один из них находится в провинции Забуль, другой - в Герате.

Теперь талибы говорят, что в настоящее время контролируют 85% территории Афганистана. При этом Давлат Вазири, ранее занимавший пост представителя афганского оборонного ведомства, отметил, что такие заявления боевиков не соответствуют действительности.

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