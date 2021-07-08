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В США многодетная женщина выиграла 1 млн долларов в лотерее для привившихся от COVID-19

, 09:54 Источник: РИА Новости

В США многодетная женщина выиграла 1 млн долларов в лотерее для привившихся от COVID-19
pixabay.com

В Соединенных Штатах женщина, воспитывающая четырех детей, стала победительницей лотереи для вакцинированных от коронавирусной инфекции. Женщине достался 1 млн долларов.

Речь идет о Хейди Рассел, проживающей в Ороре штата Колорадо. На сайте губернатора этого американского штата Джареда Полиса говорится, что она стала пятым обладателем столь крупной суммы.

В мае глава Колорадо сообщил, что в штате проведут лотерею, благодаря которой 1 млн долларов достанется 5 местным жителям, сделавшим прививку против COVID-19. Сама Рассел, слова которой передал телеканал CBS, отметила, что 1 млн долларов она использует для того, чтобы вырастить своих детей. Женщина добавила, что, вероятно, направит часть средств для помощи другим.

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