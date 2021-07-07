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На Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза объявлено военное положение

, 21:15 Источник: РИА Новости

На Гаити в среду, июля, после убийства президента Жовенеля Моиза объявлено военное положение. Президент Гаити был смертельно ранен в своей резиденции в ночь на среду. Его супруга ранена. Власти Гаити объявили 15 дней (с 8 июля по 22 июля) национального траура в связи с гибелью Моиза.

После гибели Жовенеля Моиза руководство государством взял на себя Клод Жозеф - и.о. премьер-министра.
Жозеф заявил, что ситуация в стране под контролем. Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли. Никакие рейсы не принимают, самолеты возвращают обратно.

Нападение на Жовенеля Моиза, по предварительной данным, совершил "вооруженный отряд", состоящий из иностранцев.
Мексика и Соединенные Штаты запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента.

Моиз возглавлял Гаити с 2017 года. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики.

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На Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза объявлено военное положение

На Гаити в среду, июля, после убийства президента Жовенеля Моиза объявлено военное положение. Президент Гаити был смертельно ранен в своей резиденции в ночь на среду. Власти Гаити объявили 15 дней (с 8 июля по 22 июля) национального траура в связи с гибелью Моиза. После гибели Жовенеля Моиза руководство государством взял на себя Клод Жозеф - и.о. премьер-министра. Жозеф заявил, что ситуация в стране под контролем. Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли. Никакие рейсы не принимают, самолеты возвращают обратно. Нападение на Жовенеля Моиза, по предварительной данным, совершил "вооруженный отряд", состоящий из иностранцев. Мексика и Соединенные Штаты запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента. Моиз возглавлял Гаити с 2017 года. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики.

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