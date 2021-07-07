В Великобритании за сутки выявлено более 32 тысяч новых случаев заражения COVID-19, скончались 33 человека

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7 июля 2021, 19:34

фото: Mark Thomas / Parsons Media, globallookpress.com

В Великобритании зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в Соединенном Королевстве коронавирусную инфекцию нового типа выявили у 32 548 человек.

Британское правительство 5 июля приводило данные, что за последние 24 часа было выявлено более 27,3 тысячи новых случаев заболевания ковидом, а 4 июля - 24,2 тысячи случая.

За период пандемии в Великобритании всего зафиксировано более 4,9 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа от последствий коронавируса в Соединенном Королевстве скончались 33 человека. За весь период пандемии зафиксировано более 128 тысяч случаев летальных исходов, - передает RT.

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