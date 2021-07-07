Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала целью строительства стены на границе с Белоруссией сдерживание потока мигрантов

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7 июля 2021, 18:38

г. Вильнюс, фото: pixabay.com

Литва начнёт сооружать стену на границе с Беларусью. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала целью строительства стены на литовско-белорусской сдерживание потока нелегальных мигрантов. Шимоните обвинила белорусские власти в «гибридной атаке».

Литовские власти 2 июля объявили режим чрезвычайной ситуации в Литве в связи с резким ростом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

Шимоните теперь заявила, что Вильнюс «начнет строительство дополнительного физического барьера, который разделит Литву и Беларусь, что станет определенным знаком и сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», - передает Reuters.

Более 1200 нелегальных мигрантов были задержаны на литовско-белорусской границе к началу июля. Это в 12 раз больше, чем за весь 2020 год. Еще 131 человек был обнаружен в приграничном лесу 5 июля. По данным Associated Press, большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока, Сирии, Ирака, Афганистана. Литва создала для размещения нелегалов палаточные лагеря. Власти Евросоюза пообещали помочь Литве с наплывом мигрантов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск занимается борьбой с нелегальной миграцией, «ровно настолько, насколько это необходимо и финансово возможно стране».

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