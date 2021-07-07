На военных учениях в Средиземном море Россия отрабатывает нанесение ударов по кораблям и группировкам противника

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7 июля 2021, 16:42

История со вторжением в российские территориальные воды близ Севастополя британского эсминца ПВО «Дефендер» получила своё продолжение в виде учений Украины и НАТО Sea Breeze 21 и в виде начавшихся сразу после этой провокации учений флота России и ВКС в Средиземноморье и Чёрном море, а также ряда других действий военного характера.



«Дефендер», про который сначала британцы уверяли, что он и обратно в Одессу из Поти пойдёт таким же курсом, никуда в итоге не пошёл. Он тихо слинял из Чёрного моря и вернулся к своей АУГ. Возможно, что-то подобное случилось бы, не отреагируй ВС РФ на вторжение «Дефендера» жёстко. Но Россия продемонстрировала, что готова топить любого нарушителя. Да ещё Владимир Путин дал понять, что эскалации не боится, потому что начинать войну из-за утопленного в наших водах эсминца дураков нет.



Потому натовские корабли просто участвуют в учениях с украинскими ВМС. Эти учения масштабными назвать трудно. Абсолютное большинство участников – из Украины. Американцы прислали эсминец и противолодочный самолёт, итальянцы – фрегат, румыны – малый противолодочный корабль постройки ещё советских времён, британцы – патрульник «Трент» из Гибралтара. Грузия прислала пару катеров. В общем, вся эта «мощнейшая группировка» никаких реальных угроз не представляет.



Реакция на британские игры с огнём последовала мгновенно. Практически сразу стало известно о том, что в Сирию переброшены дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 числом 3 штуки. А также носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» тяжёлые истребители-перехватчики МиГ-31К в количестве пары машин. В Средиземное море направился на боевую службу только недавно вышедший с ремонта и частичной модернизации флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва». Он вместе с ракетными фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малым ракетным кораблём «Орехово-Зуево» и рядом других кораблей Средиземноморской оперативной эскадры ВМФ составил корабельную ударную группу, вооружённую КР «Калибр», ПКР «Вулкан», «Бирюза» и «Оникс». Её поддержали обе базирующиеся в Тартусе подлодки проекта 06363 с комплексом «Калибр».



Разумеется, эти учения нельзя считать ответом ни на британскую провокацию, ни на действия британской АУГ. Их готовили заранее, возможно, имея какую-то информацию о провокациях. Но когда это случилось – сразу начали учения. Официально на них отрабатывалась «защита наших баз в Сирии», а реально – нанесение ударов по кораблям и группировкам противника.



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