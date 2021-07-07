В Киеве опасаются за судьбу украинцев на Донбассе

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7 июля 2021, 10:47

В Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели серьёзную угрозу в выдаче российских паспортов жителям юго-восточных республик. Российский документ смогли получить уже более 600 тысяч человек.



Украинские чиновники напоминают, что такие люди не смогут беспрепятственно передвигаться через пограничные пропускные пункты. При этом в Киеве не обращают внимание на то, что многие граждане страны имеют паспорта Польши, Румынии и Венгрии. В «Незалежной» наличие второго гражданства не признаётся. В то же время за наличие такового наказания не предусмотрено.



Руководитель организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский считает, что украинский парламент должен ввести уголовное наказание для украинцев с российским гражданством. Киевские руководители видят в выдаче российских паспортов на Донбассе стремление Москвы дестабилизировать остановку в юго-восточных районах Украины. Наибольшую опасность Россия, по мнению украинских политиков, представляет для украинцев, находящихся на территории ДНР и ЛНР, которых становится всё меньше.





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