Аргументы Недели В мире 13+

В Киеве опасаются за судьбу украинцев на Донбассе

, 10:47

В Киеве опасаются за судьбу украинцев на Донбассе

В Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели серьёзную угрозу в выдаче российских паспортов жителям юго-восточных республик. Российский документ смогли получить уже более 600 тысяч человек.

Украинские чиновники напоминают, что такие люди не смогут беспрепятственно передвигаться через пограничные пропускные пункты. При этом в Киеве не обращают внимание на то, что многие граждане страны имеют паспорта Польши, Румынии и Венгрии. В «Незалежной» наличие второго гражданства не признаётся. В то же время за наличие такового наказания не предусмотрено.

Руководитель организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский считает, что украинский парламент должен ввести уголовное наказание для украинцев с российским гражданством. Киевские руководители видят в выдаче российских паспортов на Донбассе стремление Москвы дестабилизировать остановку в юго-восточных районах Украины. Наибольшую опасность Россия, по мнению украинских политиков, представляет для украинцев, находящихся на территории ДНР и ЛНР, которых становится всё меньше.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Вадим Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Москве первые 11 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве во вторник первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Детей начали прививать в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что после первой группы прививки сделают следующей группе детей. На базе этой больницы планируется вакцинировать 50 детей.

Экономика

Происшествия