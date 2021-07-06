Толстой объяснил, почему делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ

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6 июля 2021, 22:14 Источник: ТАСС

Пётр Толстой, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Российская Федерация не станет работать на международных площадках организаций, на которых в её адрес продолжает звучать хамство. Глава делегаций РФ в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы, вице-спикер Пётр Толстой во вторник покинул заседание ПА ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи.

Позже в своем Telegram-канале он написал, что "если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями".

Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины.

Перед тем, как покинуть заседание, Толстой заявил: "Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем".

От участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался и сенатор Владимир Джабаров.

Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ "призывает РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма", вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв "снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив".

Как пояснил Толстой, резолюция была принята с нарушением регламента.

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