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Эксперты считают анекдотичным указ Зеленского поднять авиастроение на Украине за месяц

, 19:20 Источник: Свободная пресса

Эксперты считают анекдотичным указ Зеленского поднять авиастроение на Украине за месяц
Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О развитии авиаотрасли в Украине». Содержание документа Совета Нацбезопасности специалисты называют анекдотичным.

Эксперты отметили, что за последние годы Украина не смогла выпустить ни одного самолета, а теперь киевские власти распорядились в месячный срок поднять авиаотрасль, наладить выпуск серийных самолётов и договориться с некими международными партнерами о совместном производстве.

Украинский аналитик Сергей Саливон в эфире канала «Капитал» назвал эти «повеления» Зеленского и его «ручного» СНБО обычной клоунадой, свойственной бывшему комику и его команде, - пишет «Свободная пресса».

Саливон по этому поводу рассказал анекдот «о прапорщике, который приказывал:"Поезд, стой! Раз, два"».
Эксперт отметил, что у Украины сейчас неоспоримые успехи промышленности- это выращивание улиток.
По словам Саливона, Киев вместо «совкового авиастроения» может гордиться рекордным ростом экспорта улиток, который с начала 2021 года вырос по сравнению с предыдущим на 37%.

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