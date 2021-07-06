Китай не претендует на российские земли

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6 июля 2021, 17:36

Далеко не все китайцы положительно оценивают продление договора о дружбе и сотрудничестве между Пекином и Москвой. Среди них обсуждается отторжение Россией части китайских территорий. Особенно Владивостока.



Китай - самое многочисленное государство с частью националистически настроенных граждан. Власти не поощряют такие взгляды. А в Кремле считают, что отношения с Китаем в настоящее время являются наилучшими за всю историю. Но об исторических конфликтах России и Китая говорится даже в китайских учебниках по истории. В КНР расценивают потерю территорий вынужденными обстоятельствами. Если начать пересматривать подписанные между сторонами договоры, то многие границы придётся пересматривать. Вопрос о границе официальный Пекин не поднимает уже на протяжении нескольких десятилетий. Попытки США вбить клин между Москвой и Пекином по этому вопросу всегда заканчиваются провалом.



Для России главная угроза на сегодняшний день находится не на Востоке, а на Западе. Поэтому укрепляются экономические связи с Китаем и Индией.





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