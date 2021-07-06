Теневая перепись зафиксировала катастрофическое сокращение населения Туркменистана

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6 июля 2021, 15:39

В 2022 году в Туркменистане пройдёт перепись населения. По официальным сведениям в стране проживает больше 6 миллионов человек, но эти данные могут быть завышены. Фактическая численность составляет 2,8 миллиона человек.



В стране прошла так называемая «теневая перепись». Использовались данные подомового обхода, количество призывников в армию, выпускников школ, учащихся в вузах, воспитанников детсадов, заключенных, показатели миграционной службы о прибывших и убывших, информация из ЗАГСов о рожденных и умерших. Результаты не спешат обнародовать. Последний раз перепись в стране проходила в 2012 году. Но и тогда подробности не публиковались по неизвестным причинам. Демографический кризис в Туркменистане объясняется плохой социальной политикой. Коррупция, безнаказанность силовиков привели к массовой миграции коренного населения, масштабы которой установить не получается.



Помимо демографической статистики, население не получает информации о стихийных бедствиях, нехватке продуктов питания. Любой негатив может восприниматься людьми как недееспособность власти. В стране скрываются данные о пандемии коронавируса. Дело дошло до того, что негативные новости практически полностью убрали из СМИ.



В чём причина такой секретности? Если в стране будет признана демографическая катастрофа, Туркменистан не получит иностранные инвестиции и кредиты. Уже сейчас в стране некому работать. Квалифицированных специалистов не хватает. Высокотехнологические предприятия обслуживать некому.





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