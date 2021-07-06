В США началась вакцинация животных

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6 июля 2021, 10:23

В Калифорнийском зоопарке начали прививать животных от коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинируются особи, наиболее подверженные заболеванию.



В планы входит вакцинация тигров, обезьян, медведей, а также летучих мышей, свиней, обезьян. Уже сделано всё необходимое для уменьшения контактов между животными и людьми. Между вольерами увеличено расстояние. Всего власти США планируют привить животных 70 зоопарков и охраняемых природных зон.



Американские специалисты разработали для животных специальную вакцину против коронавируса. Препараты были пожертвованы зоопаркам. В России также создана вакцина для животных. Ею будут прививать животных, которые путешествуют вместе с людьми.



До настоящего времени не известно, насколько сильно коронавирус влияет на животных, и могут ли они переносить вирус. В прошлом году был выявлен первый случай инфицирования тигра. Животное выздоровело очень быстро. Домашние животные редко заболевают коронавирусной инфекцией, однако и такие случаи уже зафиксированы. Вирусологи по всему миру не имеют единого мнения относительно необходимости вакцинации домашних животных. Многие полагают, что прививка нужна для редких животных, популяция которых незначительная.





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