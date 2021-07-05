Власти Австрии внесут Россию с 8 июля в «красный» список по COVID-19

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5 июля 2021, 21:27 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти Австрии внесут Россию с четверга, 8 июля, в «красный» список по коронавирусной инфекции COVID-19.

С 1 июля в списке Австрии распространения мутаций коронавируса находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР.

В понедельник в постановление министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии о правилах въезда в страну в условиях пандемии добавили Россию.

Въезд в Австрию из России с четверга будет возможен только в исключительных случаях. Прибывшим в страну россиянам будет нужно самоизолироваться на 10 дней. Въезд разрешен гражданам Австрии, стран ЕС, Швейцарии и их сожителям, людям с местом жительства в этих странах, школьникам и студентам, командированным работникам, приезжим по неотложным причинам (в том числе медицинским или судебным) и обоснованным семейным обстоятельствам.

МИД Австрии с 8 июля также предостерег от туристических и несрочных поездок в Россию.

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