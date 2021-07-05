Эмомали Рахмон поручил Минобороны мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления таджикско-афганской границы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления таджикско-афганской границы.
О том, что талибы в настоящее время контролируют почти три четверти линии госграницы с республикой, сообщил источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Из-за обострения политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана Рахмон в ходе заседания Совета безопасности дал поручения членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе.
Рахмон также поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений на госгранице, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на большие города.
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