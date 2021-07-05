Китайская молодёжь спешит вступить в ряды Компартии

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5 июля 2021, 12:59

Численность Коммунистической партии Китая составляет более 95 миллионов человек. В её ряды стремится попасть молодёжь. Китайское руководство уделяет большое внимание подготовке партийных кадров, которые проходят обучение в Центральной партийной школе.



При этом КПСС не является примером для Китая. Многих китайских коммунистов беспокоит причина распада СССР. Руководство страны пытается избежать подобного в Китае при помощи борьбы с коррупцией, кумовством. Китайские СМИ активно пропагандируют подвиги коммунистов, среди которых является девушка - Лю Хулань. Её жизнь имеет определённые сходства с жизнью советской девушки Зои Космодемьянской. Лю с детских лет помогала подпольщикам, но была убита помещиками в 1947 году.



Китай ни одну сферу жизни в стране не пускает на самотёк. Во власть можно попасть только после обучения в ЦПШ. Управленцев ориентируют на проведение в стране экономических преобразований и борьбу с коррупцией.

Также в стране идёт активная борьба против оппозиционных структур.





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