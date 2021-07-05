По иранской ядерной программе нанесён серьёзный удар

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5 июля 2021, 12:12

Израильские спецслужбы были замечены в подготовке диверсий на объекты стратегической инфраструктуры Ирана. В Тегеране вынуждены признать, что МОССАД (разведка Израиля) настолько серьёзно проникла в государственную систему, что чиновникам стоило бы опасаться за свою жизнь.



Несколько дней назад израильский беспилотник нанёс удар по секретному заводу в городе Кередж. Объект получил повреждения. Говорят, что на нём осуществлялось производство комплектующих элементов для ядерных комплексов Ирана. Ядерные объекты страны всё чаще становятся мишенью иностранных спецслужб.



Бывший глава иранской разведки Али Юнеси считает, что спецслужбы страны не занимаются разоблачением и преследованием иностранных агентов. Вместо этого давлению подвергаются рядовые граждане. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад также вынужден признать наличие израильских разведчиков в государстве. Из институтов и с военных баз страны крадутся секретные документы. Такое возможно только при наличии предателей. Безопасность государства поставлена под угрозу.





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