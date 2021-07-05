Кандидат в президенты Эстонии Пыллуааса заявил о «преступной оккупации Печор и территорий за Нарвой» со стороны России

Кандидат в президенты Эстонии бывший спикер парламента Хенна Пыллуааса выступил против ратификации пограничного договора с Россией, поскольку, по его словам, заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор продолжает действовать.
«Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», - пояснил он.
Отмечается, что в Тартуском мирном договоре говорится, что к Эстонии отходит часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). Однако в 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября.
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