Кандидат в президенты Эстонии Пыллуааса заявил о «преступной оккупации Печор и территорий за Нарвой» со стороны России

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5 июля 2021, 09:45 Источник: РИА Новости

Эстония, фото: pixabay.com

Кандидат в президенты Эстонии бывший спикер парламента Хенна Пыллуааса выступил против ратификации пограничного договора с Россией, поскольку, по его словам, заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор продолжает действовать.

«Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», - пояснил он.

Отмечается, что в Тартуском мирном договоре говорится, что к Эстонии отходит часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). Однако в 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября.

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