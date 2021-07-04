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Компания Moet Hennessy согласилась маркировать продукцию для России как «игристое вино», а не как «шампанское»
4 июля 2021, 19:01
Компания Moet Hennessy согласилась маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино» и возобновит поставки своего шампанского после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции.
По данным Bloomberg, в компании заявили, что возобновят поставки вина в Россию «как можно скорее». Изменение законодательства привело к перерыву поставок для внесения нужных изменений.
Ранее производитель шампанского и других алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, произведенного в России.
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