Компания Moet Hennessy согласилась маркировать продукцию для России как «игристое вино», а не как «шампанское»

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4 июля 2021, 19:01

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино» и возобновит поставки своего шампанского после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции.

По данным Bloomberg, в компании заявили, что возобновят поставки вина в Россию «как можно скорее». Изменение законодательства привело к перерыву поставок для внесения нужных изменений.

Ранее производитель шампанского и других алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, произведенного в России.

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