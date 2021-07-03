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Баку передал Еревану при посредничестве России 15 задержанных армян, которых ранее приговорили к лишению свободы

, 21:46 Источник: РИА Новости

Баку передал Еревану при посредничестве России 15 задержанных армян, которых ранее приговорили к лишению свободы
pixabay.com

При посредничестве Российской Федерации Ереван передал азербайджанской стороне карту минных полей в Физули и Зангилане. Такое решение стало ответной реакцией на передачу Азербайджаном Армении приговоренных к заключению в количестве 15 человек. Данная информация поступила от пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Баку получил от Еревана порядка 92000 противопехотных и противотанковых мин. Передача состоялась 3 июля нынешнего года. Ее инициатором стала российская сторона.

В пресс-службе выразили слова благодарности командующему миротворцами из РФ Рустаму Мурадову, который сегодня находится в Азербайджане. В сообщении также сказано, что “получение минных карт спасет жизни десятков тысяч наших граждан”.

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