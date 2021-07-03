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В Таджикистане объявили о введении обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет

, 19:52

В Таджикистане объявили о введении обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет
pixabay.com

На территории Таджикистана начинает действовать обязательная вакцинация. Делать прививки от COVID-19 обязали граждан старше 18 лет. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Национальное информационное агентство этой страны "Ховар".

Отмечается, что прививаться граждане будут бесплатно. Что касается людей, которым еще не делали прививку от коронавирусной инфекции, то им необходимо посетить врача для получения медицинской помощи.

Жителям Таджикистана рекомендовали в том числе пользоваться защитными масками, придерживаться правил личной и общественной гигиены. Напомним, что с начала пандемии в этой стране обнаружили 13569 носителей COVID-19. Из числа заразившихся вылечились порядка 13,3 тыс. человек.

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