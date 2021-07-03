В США заблокировали назначение 13 кандидатов в Госдеп из-за «Северного потока-2»
3 июля 2021, 14:22
Американский политик Тед Круз заблокировал назначение 13 ключевых кандидатов на должности в Госдепартаменте США из-за газопровода «Северный поток-2». Тед Круз - сенатор от штата Техас. NBC News со ссылкой на четыре источника сообщает, что политик-республиканец мешает назначениям в Госдеп.
Круз стремится сделать так, чтобы администрация президента Джозефа Байдена усилила санкционное давление на проект компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода. Отмечается, что большинство кандидатов, которых блокирует сенатор Круз, никак будут связаны с «Северным потоком-2».
Газопровод уже почти достроен. Против него выступают Украина и США. Киев боится лишиться дохода от транзита. Вашингтон переживает за энергетическую безопасность Европы.
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