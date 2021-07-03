В США заблокировали назначение 13 кандидатов в Госдеп из-за «Северного потока-2»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2021, 14:22

Тед Круз, фото: twitter.com/tedcruz

Американский политик Тед Круз заблокировал назначение 13 ключевых кандидатов на должности в Госдепартаменте США из-за газопровода «Северный поток-2». Тед Круз - сенатор от штата Техас. NBC News со ссылкой на четыре источника сообщает, что политик-республиканец мешает назначениям в Госдеп.

Круз стремится сделать так, чтобы администрация президента Джозефа Байдена усилила санкционное давление на проект компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода. Отмечается, что большинство кандидатов, которых блокирует сенатор Круз, никак будут связаны с «Северным потоком-2».

Газопровод уже почти достроен. Против него выступают Украина и США. Киев боится лишиться дохода от транзита. Вашингтон переживает за энергетическую безопасность Европы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости