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В США заблокировали назначение 13 кандидатов в Госдеп из-за «Северного потока-2»

, 14:22

В США заблокировали назначение 13 кандидатов в Госдеп из-за «Северного потока-2»
Тед Круз, фото: twitter.com/tedcruz

Американский политик Тед Круз заблокировал назначение 13 ключевых кандидатов на должности в Госдепартаменте США из-за газопровода «Северный поток-2». Тед Круз - сенатор от штата Техас. NBC News со ссылкой на четыре источника сообщает, что политик-республиканец мешает назначениям в Госдеп.

Круз стремится сделать так, чтобы администрация президента Джозефа Байдена усилила санкционное давление на проект компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода. Отмечается, что большинство кандидатов, которых блокирует сенатор Круз, никак будут связаны с «Северным потоком-2».

Газопровод уже почти достроен. Против него выступают Украина и США. Киев боится лишиться дохода от транзита. Вашингтон переживает за энергетическую безопасность Европы.

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