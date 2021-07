Американский журналист с борта эсминца ВМС США снял на видео учения российских кораблей в Черном море

Американский журналист запечатлел учения кораблей и авиации Минобороны РФ, которые прошли в акватории Чёрного моря на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze. Корреспондент вёл съёмку с борта эсминца ВМС США "Росс".

На видео можно рассмотреть российский военный корабль "Ладный" и военные самолёты, отрабатывающие маневры.

В Министерстве обороны России сообщили, что силы и средства Черноморского флота РФ "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", принимающих участие в учениях Североатлантического альянса Sea Breeze в северо-западной части Черного моря. В маневрах НАТО задействованы 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, в том числе Украины и США, принимают участие до пяти тысяч военнослужащих.

I just returned from an embed aboard the USS Ross destroyer in the Black Sea. We were shadowed by multiple Russian warships the entire three days. I shot this video of one of the Russian vessels while underway in international waters aboard the Ross: pic.twitter.com/Cj15GPwhao