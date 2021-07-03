Экс-глава МИД Украины Климкин сожалеет, что ЕС не хочет реально ударить санкциями по России

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3 июля 2021, 09:30 Источник: РИА Новости

Павел Климкин, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил сожаление, что Европейский союз не хочет ударить по России более мощными санкциями. В эфире телеканала "Киев" Климкин заявил о желании киевских властей, "чтобы санкции реально как ударили по России и убили".

Но, как он отметил, санкции действуют стратегически и не разрушают Россию. Он уверен, что никакая страна-член ЕС не желает вводить новые разрушающие антироссийские санкции, исключением может быть только Литва.

Климкин также считает, что США усилят санкционную политику против России только в том случае, если в Белом доме решат, что у них не получится "договориться" с российскими властями.

ПО его мнению, и Вашингтон не будет действовать разрушающе, поскольку там есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.

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