На Украине министр обороны Таран и главком ВСУ Хомчак встретились с курсантками и обсудили каблуки

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3 июля 2021, 08:10 Источник: РИА Новости

Андрей Таран, фото с сайта Минобороны Украины

В Верховной раде Украины решили вручить министру обороны Андрею Тарану женские туфли на каблучках, после того как депутаты узнали, что планируется 24 августа женщин-военнослужащих вывести на парад ко Дню независимости в обуви на каблуках.

Возмущенные такой женской формой военнослужащих нардепы потребовали от Тарана объяснений и извинений.

В пятницу от издания "Гордон" стало известно, что глава Минобороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак после скандала лично встретились с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и обсудили с ними форму одежды для парада.

По словам главкома ВСУ, в институте среди курсанток провели опрос. 99% девушек выступили за то, чтобы выходить на парад ко Дню Независимости в парадной форме.

Это решение принято, поскольку все учебные заведения пойдут на параде в парадной форме. Боевые части – в боевой форме.

Таран и Хомчак предложили курсанткам в качестве эксперимента маршировать на параде в туфлях на каблуках. После этого будет принято окончательное решение относительно парадной формы для марширования.

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