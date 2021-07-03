На Украине министр обороны Таран и главком ВСУ Хомчак встретились с курсантками и обсудили каблуки

В Верховной раде Украины решили вручить министру обороны Андрею Тарану женские туфли на каблучках, после того как депутаты узнали, что планируется 24 августа женщин-военнослужащих вывести на парад ко Дню независимости в обуви на каблуках.
Возмущенные такой женской формой военнослужащих нардепы потребовали от Тарана объяснений и извинений.
В пятницу от издания "Гордон" стало известно, что глава Минобороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак после скандала лично встретились с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и обсудили с ними форму одежды для парада.
По словам главкома ВСУ, в институте среди курсанток провели опрос. 99% девушек выступили за то, чтобы выходить на парад ко Дню Независимости в парадной форме.
Это решение принято, поскольку все учебные заведения пойдут на параде в парадной форме. Боевые части – в боевой форме.
Таран и Хомчак предложили курсанткам в качестве эксперимента маршировать на параде в туфлях на каблуках. После этого будет принято окончательное решение относительно парадной формы для марширования.
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