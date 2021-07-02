Наплыв мигрантов вынудил Литву ввести режим экстремальной ситуации
2 июля 2021, 21:08
На территории Литвы власти объявили режим экстремальной ситуации. Такое заявление сделала глава литовского МВД Агне Билотайте.
Данный режим действует на территории всего государства. К принятию такого решения власти вынудила ситуация с потоком мигрантов.
Билотайте отметила, что тем самым в Литве надеются на ускорение принятия ряда решений. Речь идет в том числе о логистических, технических инструментах, необходимой правовой системы, сообщает Sputnik Литва.
При этом литовский премьер-министр Шимоните подчеркнула, что драматизировать ситуацию не стоит, поскольку властям нужно оперативно решать проблемы с логистикой.
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