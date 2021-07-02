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Наплыв мигрантов вынудил Литву ввести режим экстремальной ситуации

, 21:08

Наплыв мигрантов вынудил Литву ввести режим экстремальной ситуации
pixabay.com

На территории Литвы власти объявили режим экстремальной ситуации. Такое заявление сделала глава литовского МВД Агне Билотайте.

Данный режим действует на территории всего государства. К принятию такого решения власти вынудила ситуация с потоком мигрантов.

Билотайте отметила, что тем самым в Литве надеются на ускорение принятия ряда решений. Речь идет в том числе о логистических, технических инструментах, необходимой правовой системы, сообщает Sputnik Литва.

При этом литовский премьер-министр Шимоните подчеркнула, что драматизировать ситуацию не стоит, поскольку властям нужно оперативно решать проблемы с логистикой.

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