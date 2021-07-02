Маврикий начнёт принимать туристов с 15 июля 2021 года

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2 июля 2021, 19:07

pixabay.com

Иностранные туристы смогут отправиться на Маврикий уже с 15 июля нынешнего года. При въезде на остров не сделавшие прививку от COVID-19 путешественники будут вынуждены провести две недели на карантине. Данная информация поступила от Управления по развитию туризма Маврикия (MTPA).

Новые правила вводятся на период до 30 сентября текущего года включительно. Отмечается, что перед тем, как оказаться на борту самолета, направляющегося на остров, все туристы обязаны показать сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию, который был проведен за 5-7 дней до посадки на рейс. Кроме того, путешественники должны иметь при себе подтверждение покупки проживания на территории одного из курортов и авиабилет на Маврикий.

Прибывшие на остров туристы будут иметь возможность насладиться отдыхом на пляже, проводить время в отеле. При этом им предстоит пройти ПЦР-исследование на 7 и 14 день пребывания на Маврикии.

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