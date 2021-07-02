На бывшего президента США Дональда Трампа начались гонения

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2 июля 2021, 16:43

Компанию экс-президента США Дональда Трампа «Trump Organization» обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Также внимание правоохранителей привлёк соратник бывшего главы Белого дома Аленн Вайсельберг, являющийся финансовым директором компании.



Аллен помогал Дональду решать многие проблемы. К примеру, выплатил компенсацию порноактисе Стефани Клиффорд, чтобы она не рассказывала никому о связи с миллиардером. Вайсельберг обвинялся Конгрессом в искажении финансовых отчётов компании, мошенничестве. Следователи установили, что Аллен не платил налог за подаренные Трампом автомобили и квартиры.



Сам Трамп пока ни в чём не обвиняется. Но проблемы с его бывшим бизнесом могут подпортить ему репутацию. В «Trump Organization» считают, что за действиями прокуроров стоят политики из Белого дома, которым нужно очернить бывшего лидера США. Ряд политологов предполагает бесполезным использование Вайсельберга в качестве инструмента влияния на Трампа. Политическая подоплёка в уголовном преследовании в США всегда заканчивается плохо для системы правопорядка. В стране больше приветствуется объективность и стремление к уважению прав человека.

К тому же соратники Трампа могут начать ответную атаку против демократов.





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