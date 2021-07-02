Мария Захарова рассказала британскому послу в Киеве, как можно приехать в Крым кроме эсминца

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2 июля 2021, 16:01 Источник: ТАСС

Мария Захарова, фото Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, рассказала послу Великобритании в Киеве Мелинде Симмонс, на чем можно доехать до Крыма кроме эсминца.

Захарова пригласила Симмонс в Крым после того, как британское посольство в Киеве перед матчем команд Украины и Англии на Евро-2020 выразило надежду на то, что украинская сборная вскоре сможет сыграть "в подконтрольном Украине Донецке", а потом отправиться в отпуск на Черное море на Крымском полуострове.

Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале и поблагодарила "британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма" и пригласила "в Крым английского посла". "Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы",- объяснила дипломат маршрут.

"Что касается Донецка, то они и сами ответят - в Донбассе никогда не сомневалась",- заключила Мария Захарова.

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