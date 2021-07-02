Судебная власть Украины будет контролироваться Западом

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2 июля 2021, 14:16

Парламент Украины запустил в действие судебную реформу. Депутаты определил порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, которые будут назначать судейский корпус в стране.



За подбор судей ВККС будут отвечать иностранные специалисты. Международные эксперты получат доступ ко многим документам. Им будет предоставлено право общения с компаниями и организациями. Вместе с этим члены ВККС будут иметь доступ к секретной информации. При этом эксперты не должны быть обязательно судьями, юристами и владеть украинским или русским языком. Закон допускает к такой должности людей, вообще не имеющих никакого отношения к правовой системе.



Представители пропрезидентской партии «Слуга народа» выступали против передачи судебной власти в руки иностранным специалистам. Скорее всего, на главу государства Владимира Зеленского оказали давление западные структуры. В частности, посольство США заявило, что для спасения государства от негативного влияния олигархов требуется создать независимый судейский корпус. Назначать судей смогут только международные эксперты. Такой же позиции придерживается МВФ. Результаты судебной реформы повлияют на выделение новых займов, отметили представители международного кредитора.





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