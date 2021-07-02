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Украина планирует разместить на своей территории натовские базы

, 11:40

Украина планирует разместить на своей территории натовские базы

Киев активнее обсуждает вопрос размещения войск стран НАТО на Украине. Заявления российского президента о невозможности базирования зарубежных иностранных войск на Украине в самой «Незалежной» восприняты вызовом сделать наоборот.

Депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Фёдор Вениславский считает, что Украина сможет обойти конституционные ограничения. В частности, членство в НАТО позволило бы Украине разместить на своей территории войска союзной страны. Так в своё время поступила Литва, несмотря на конституционные запреты.

С 2015 года государство стремится стать членом Североатлантического альянса. В настоящее время реализуется программа по получении статуса партнёра. Однако она по факту не имеет связи с приглашением Украины в НАТО. Вениславский считает, что договор с членами НАТО также позволил бы Украине размещать на своей территории военные базы. Для этого достаточно обратиться в Конституционный суд страны.

Актуальность темы размещения военных баз частично определена инцидентом в Чёрном море, когда российские пограничники были вынуждены предупредительными выстрелами «выпроводить» британский эсминец из своих вод близ Крыма. Киев считает, что Москва планирует сделать Чёрное и Азовское моря своими.

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