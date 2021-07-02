На Украине 10-летняя девочка умерла от преждевременного старения

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2 июля 2021, 09:59

медик, фото: pixabay.com

Мать Ирины Химич, 10-летней девочки из Винницкой области Украины, рассказала, что ее дочь умерла от преждевременного старения организма. Ребенок страдал от редчайшего генетического заболевания – прогерии.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти», - написала женщина в Facebook.

Девочке диагностировали заболевание, когда ей было пять лет.

Прогерия – редчайшее генетическое заболевание, которое характеризуется преждевременным старением организма - изменением кожи и внутренних органов. Дефект может быть врожденным или проявляться в возрасте двух-трех лет. Во время заболевания рост ребенка резко замедляется, отмечаются атрофические изменения дермы, подкожной клетчатки, в частности, на лице и конечностях.

За год человек, страдающий прогерией, может биологически постареть на десять лет. Средняя продолжительность жизни - 13 лет.

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