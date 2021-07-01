Юлия Тимошенко в Раде заявила, что Украина потеряет три четверти своих территорий

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1 июля 2021, 22:13

Юлия Тимошенко, фото: Alexander Kosarev, globallookpress.com

Законопроект о рынке земли вступил в силу на Украине 1 июля. Украинская земля начинает уходить. Лидер партии "Батькивщина", бывший украинский премьер Юлия Тимошенко выступила в четверг в Верховной Раде и публично заявила, что Украина может потерять почти три четверти территорий.

Тимошенко считает, что этот закон о рынке земли позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически их эксплуатировать. Она отметила, что закон нарушает не менее 22 статей Конституции Украины и лишает фермеров права постоянного пользования сельхозугодьями.

"С землей позволено вести себя как вандалам, снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить", — заключила Юлия Тимошенко.

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