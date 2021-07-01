Российская делегация заявила в ПАСЕ протест из-за принятого на Украине закона о коренных народах

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1 июля 2021, 21:22 Источник: ТАСС

Петр Толстой, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в четверг выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах. Глава делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что протест России в связи с действиями киевских властей поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии.

"Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

По словам главы российское делегации ПАСЕ, "действия украинских депутатов не могут быть оставлены без ответа".

"Что же до засевших в Верховной раде откровенных нацистов, которых привела к власти и покрывает Европа, то своим решением о вычеркивании из истории 20 миллионов русских людей они ведут к повторению событий второй четверти XX века", - заключил Толстой.

Закон, инициированный Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, в котором русские таковыми не значатся, принят Верховной радой 1 июля 2021 года.

В законе прописано, что коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы,... составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

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