Гендиректор ВОЗ сообщил, что штамм коронавируса «Дельта» появился уже в 96 странах мира

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1 июля 2021, 20:59 Источник: ТАСС

Штамм коронавируса «Дельта» присутствует сейчас в 96 государствах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге для стран - членов организации в четверг сообщил, что этот штамм вируса быстро распространяется среди не привившихся граждан.

Гебрейесус подчеркнул, что "Дельта" является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей инфекции.

Руководитель ВОЗ обратил внимание, что в некоторых странах осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией ковида в то время, как в мире наблюдается рост передачи ковида.

По словам Гебрейесуса, "чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на медиков", и это повышает риск летальных исходов.

Глава ВОЗ также заявил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как "вирусы эволюционируют". Гебрейесус отметил, что воспрепятствовать появлению вариантов вируса возможно, если использовать все имеющиеся инструменты для предотвращения распространения коронавируса.

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