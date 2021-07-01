В Таиланде остров Пхукет открыли для привитых от COVID-19 иностранных туристов
1 июля 2021, 18:38
В Таиланде остров Пхукет открыли для привитых от COVID-19 иностранных туристов. Гости острова теперь могут не соблюдать карантин. Если туристы захотят выехать в другие районы Таиланда, им нужно будет в течение двух недель сдать три теста на коронавирусную инфекцию нового типа.
Результаты теста должны быть отрицательными, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на тайские СМИ.
Власти Таиланда надеются, что в третьем квартале 2021 года остров Пхукет смогут посетить около 100 тысяч иностранных гостей. Предположительно, доход составит 278 миллионов долларов.
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