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1 июля 2021, 15:32

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания ушла со своего поста досрочно. Она объяснила это действием соглашения между оппозицией страны и грузинскими властями. Документ был подписан для вывода государства из кризисной ситуации. По мнению Жвания, новый председатель ЦИК будет способствовать более широкому диалогу политиков.



Осенью в стране пройдут выборы в местные структуры управления. Если правящая партия «Грузинская мечта» не наберёт необходимый процент голосов, страну ждут досрочные парламентские выборы. Партия «Национальное движение» заинтересована в проведении очередной революции в стране. Однако для этого у неё нет ни ресурсов, ни возможностей. Неформальный лидер политической организации Михаил Саакашвили находится на территории Украины.



В правительстве Грузии устали от «кляуз» на чиновников, которые пишут националисты в Вашингтон. При этом никто из членов правительства не согласился с тем, что в стране происходит что-то ужасное. «Национальное движение» покинули многие члены партии. Определённая стабильность в государстве может настать, если на местных выборах победит «Грузинская мечта». Но для этого необходимо провести вакцинацию населения без сбоев. Тогда люди смогут прийти на избирательные участки и проголосовать за европейский путь развития страны.





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