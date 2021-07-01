Украинский парламент поделит население страны на коренных и некоренных жителей

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1 июля 2021, 13:15

В первые дни июля Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании крымских татар, караимов коренными народами страны. В то же время русский народ на украинской земле не будет считаться коренным.



В Кремле считают, что данный законопроект может заложить предпосылки для разделения государства. Русские люди много веков проживали и живут на Украине. Принятие закона о народах может привести к вынужденной миграции. Оставшиеся будут чувствовать себя людьми второго сорта, считает российский президент Владимир Путин.



Согласно законопроекту, коренными жителями могут считаться носители языка, культуры. Этнические группы на Украине смогут создавать собственные органы управления. Это означает, что крымским татарам будет дано право провозгласить свою независимость. В России неоднократно заявляли, что вопрос по Крыму закрыт. Любые попытки притеснения прав жителей региона и распространения на них действия законов других государств будут жёстко пресекаться.





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