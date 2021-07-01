Китай готов встретить британский Defender в Южно-Китайском море

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1 июля 2021, 12:49

Ситуация с нарушением российской морской границы в Черном море близ Севастополя британским кораблём Defender обеспокоило китайское руководство. В ближайшее время в Южно-Китайское море направится британский авианосец в сопровождении нескольких боевых кораблей. Англия таким образом пытается продемонстрировать возможность прохождения морских судов в тех водах, которые считаются нейтральными.



Однако в Южно-Китайском море до настоящего времени не определена принадлежность ряда островов, что создаёт предпосылки для нарушения морской границы Китая. Некоторые острова имеют искусственное происхождение. Созданные Китаем территории оснащены серьёзным вооружением. Поднебесная может дать не менее достойный ответ провокаторам электромагнитным огнём, она уже имеет практику разворота иностранных военных кораблей из своих морских водах.



Действия Англии Китай расценивает, как стремление показать миру свою имперскую мощь. Выход государства из состава Европейского союза пошатнул политические устои Лондона, которые он пытается восстановить.





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