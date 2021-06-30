ВОЗ: В КНДР не зафиксировано ни одного случая COVID-19

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30 июня 2021, 17:52 Источник: РИА Новости

В КНДР на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пандемия которой началась в конце 2019 года в Китае и появилась во всем мире.

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что у организации нет информации о каком-то серьёзном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, о которых сообщили СМИ.

По информации ВОЗ, согласно данным по состоянию на 24 июня, представленным северокорейскими властями, в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевшего COVID-19.

ЦТАК передало, что лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро Трудовой партии Кореи раскритиковал чиновников за «серьёзный инцидент» в рамках противоэпидемических усилий.

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