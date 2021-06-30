Чешский журналист Адам Черны назвал способ «выбить стул» из-под «Северного потока-2»

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30 июня 2021, 17:12 Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Чешский журналист Адам Черны выразил мнение, что Западу необходимо найти вариант, при котором Украина не окажется в политической и экономической ямах после подачи российского газа по трубопроводу «Северный поток-2».

С пуском этого газопровода голубое топливо пойдёт напрямую из России в Европу, минуя Украину. Адам Черны предложил «выбить стул» из-под «Северного потока-2».

Журналист написал в колонке для iRozhlas, что останавливать строительство трубопровода нельзя, поскольку это обернется исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на его возведение. Он считает, что возможно газопровод достроить, а потом установить жесткие условия пользования им. Репортёр пояснил свою точку зрения: это позволит связать газопровод с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.

Как полагает Черны, Германия также могла бы связать запуск «Северного потока-2» с планами по поддержке энергетической независимости Украины.

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