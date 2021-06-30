Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба: «Украинцы и россияне — два разных народа»

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30 июня 2021, 15:59

Дмитрий Кулеба, John Macdougall/dpa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду разразился постом в Twitter после выступления российского лидера Владимира Путина на «Прямой линии», написав, что «Украинцы и россияне — два разных народа».

Кулеба считает, что отношения между странами могли бы быть нормальными, но «Россия напала на Украину». Глава МИД Украины добавил, что коренные народы Украины — это «крымские татары, крымчаки, караимы», а «россияне — национальное меньшинство», - передаёт RT.

Тем самым Кулеба попытался доказать, что «украинцы и россияне — два разных народа».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ. Глава российского государства также заявил, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а действующие власти Украины явно недружественны к России.

Путин отметил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, а «деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии».

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