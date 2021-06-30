В Amazon роботы начали увольнять людей

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30 июня 2021, 14:04 Источник: cnews.ru

Фото: pixabay.com

Amazon создала программу, которая следит за действиями водителей-курьеров. Алгоритм контролирует сроки доставки посылок и принимает решение либо об увеличении числа заказов, либо об увольнении сотрудников.



Программа формирует рейтинги водителей, в которых учитывается своевременность доставки заказа. Также фиксируется - отдал ли курьер посылку в руки заказчику, или же он просто оставил ее под дверью. Если робот принимает решение оставить водителя без работы, ему без промедлений блокируется доступ к приложению Flex, где он получает заказы на доставку товаров. Интересно, что при этом программа не учитывает ряд важных факторов, ведь в работе курьера случаются различные обстоятельства - пробки, ДТП или что-либо еще.



В настоящее время водители получают за доставку товаров клиентам Amazon по $25 в час. По мнению основателя компании Джеффа Безоса, искусственный интеллект принимает решения быстрее и лучше людей, что снижает затраты компании.



Один из водителей рассказал, что Amazon отправила его доставлять несколько посылок в жилые комплексы, въезд на территорию которых оказался закрыт. Доставить эти заказы он так и не смог.



Еще один пример несправедливого лишения работы касается жительницы Техаса Нидры Лиры. Мать троих детей зарабатывала на жизнь тем, что водила школьный автобус, но потом решила подключиться к Amazon Flex. С 2017 г. Лира доставила 8000 посылок, и все это время она имела очень высокий рейтинг в программе. Но однажды она проколола колесо, о чем уведомила службу поддержки, где ей посоветовали вернуть посылки на склад. Она последовала совету, однако сразу после этого ее рейтинг резко упал. Через несколько дней она получила уведомление об увольнении.



Известно, что за все время существования программы Amazon Flex одноименное фирменное приложение скачали около 4 млн водителей. Из них 2,9 млн человек были из США.



Тем временем водители Amazon из пригорода Чикаго (США) реализовали легальную схему сбора заказов для их самостоятельного выполнения и получения дополнительных денег. Чтобы заказы не достались водителям-конкурентам, они стали развешивать смартфоны на деревьях около распределительных центров Amazon, поскольку программа, раздающая заказы, отдает преимущество тем курьерам, кто находится ближе всех к таким центрам. Известно, что развозить заказы Amazon стали даже водители Uber и Lyft.





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