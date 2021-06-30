Зеленскому предрекают импичмент за госизмену

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30 июня 2021, 11:48

Украинская оппозиция заподозрила президента страны Владимира Зеленского в государственной измене. Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко считает, что глава государства умышленно провалил операцию по задержанию вагнеровцев.



В прошлом году в Минске была задержана группа людей, которые, по мнению киевских руководителей, принимали активное участие в донбасском конфликте против ВСУ. Позже Киев планировал посадить самолёт, на котором вагнеровцы планировали лететь из Минска в Турцию. Однако на определённом этапе «украинская операция» пошла не по плану и провалилась. Из Минска группировка улетела в Россию. Зеленского обвинили в провале задержания. Оппозиция заявляет, что утечка информации произошла от сотрудников офиса президента.



Масла в огонь подлил сам Владимир Зеленский. На днях он рассказал журналистам, что обращался в прошлом году к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой ареста данных людей и передачи их украинским следователям. Белорусская сторона обещала помочь во всём разобраться. Если оппозиции удастся доказать, что Зеленский умышленно провалил операцию по задержанию, его рейтинг резко упадёт.





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