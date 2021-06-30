Иран может выдавить Россию с мирового нефтяного рынка

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30 июня 2021, 11:07

Правительство Ирана заявило, что увеличит поставки нефти на мировой рынок до 10% вместо текущих 4%. В ближайшее время страны-участница соглашения ОПЕК+ встретятся для обсуждения вопроса по увеличению добычи сырья.



Мировой спрос на нефть увеличивается, в результате чего поставщики должны договориться о масштабах продажи «чёрного золота». Когда Западу удастся договориться с Ираном о прекращении ядерной программы, то ближневосточное государство сможет поставлять на мировой рынок большие объёмы нефти. В этом случае российским компаниям придётся потесниться. Найти покупателей станет сложнее, так как себестоимость добычи иранской нефти намного ниже российской.



Эксперты считают, что Ирану сначала нужно модернизировать технологическую систему. К тому же Запад помимо ядерной программы к Ирану не может согласовать действия вооружённых сил на сирийской территории. За последние годы Тегерану удалось обойти ряд ограничений Запада. В частности, Китай закупает иранскую нефть по теневым схемам. Однако КНР является крупнейшей экономикой мира и может себе позволить проигнорировать ограничения западных стран.





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