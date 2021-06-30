Представитель ECDC заявил о необходимости ускорения вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

На территории Европейского союза следует ускорить вакцинацию против коронавирусной инфекции, если есть такая возможность. Такое заявление сделал представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
По его словам, все страны Евросоюза должны акцентировать внимание на прививочной кампании. Ее ускорение, как он отметил, позволит быстрее справиться с пандемией COVID-19.
Собеседник подчеркнул, что в некоторых странах ЕС до сих пор наблюдается нехватка препаратов от коронавируса, что является существенной проблемой. Вместе с тем он добавил, что в последнее время все меньше государств сталкиваются с ограниченными поставками вакцин, если сравнивать с месяцем ранее.
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