Представитель ECDC заявил о необходимости ускорения вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

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30 июня 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Европейского союза следует ускорить вакцинацию против коронавирусной инфекции, если есть такая возможность. Такое заявление сделал представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По его словам, все страны Евросоюза должны акцентировать внимание на прививочной кампании. Ее ускорение, как он отметил, позволит быстрее справиться с пандемией COVID-19.

Собеседник подчеркнул, что в некоторых странах ЕС до сих пор наблюдается нехватка препаратов от коронавируса, что является существенной проблемой. Вместе с тем он добавил, что в последнее время все меньше государств сталкиваются с ограниченными поставками вакцин, если сравнивать с месяцем ранее.

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